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الآلاف يتظاهرون في هونج كونج بسبب حبس نشطاء مؤيدين للديمقراطية

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مصراوي Masrawy

الآلاف يتظاهرون في هونج كونج بسبب حبس نشطاء مؤيدين للديمقراطية

02:58 م الأحد 20 أغسطس 2017

الآلاف يتظاهرون في هونج كونج بسبب حبس نشطاء مؤيدين للديمقراطية

ارشيفيه

هونج كونج - (د ب أ):

تظاهر آلاف الاشخاص في هونج كونج اليوم الأحد، ضد عقوبات السجن، التي صدرت الاسبوع الماضي بحق ثلاثة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

وهتف المتظاهرون، أثناء سيرهم عبر وسط هونج كونج "أطلقوا سراح السجناء السياسيين".

وكان الكثيرون يحملون مظلات وهي رمز المظاهرات قبل ثلاث سنوات.

وكانت محكمة استئناف في هونج كونج قد حكمت يوم الخميس الماضي على ثلاثة من الزعماء الطلابيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية وهم جوشوا وونج وناثان لو واليكس شو يوم الخميس الماضي بأحكام بالسجن بسبب دورهم في مظاهرات مناهضة للصين في عام 2014 .

وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعد مراجعة الاحكام المخففة التي صدرت ضد الثلاثة، العام الماضي.

وتعد هذه واحدة من أحدث قضايا رفعتها حكومة هونج كونج، التي تسعى لفرض عقوبات أكثر صرامة على المتظاهرين، مما يجسد موقفا صارما ضد المعارضين في الإقليم الذي تحكمه الصين.

وكانت "ثورة المظلات" التي استمرت 79 يوما، وشهدت احتلال ثلاثة من أكثر الطرق ازدحاما في هونج كونج من قبل متظاهرين وإغلاق مركز المدينة، نتيجة لقرار الصين في أغسطس 2014 للسماح للمرشحين، الذين يتم اختيارهم مسبقا فقط بخوض الانتخابات لتولي منصب الرئيس التنفيذي، وهو أعلى منصب في البلاد.

وفي أغسطس 2016، تم إدانة وونج ولو بتشكيل تجمعات بشكل غير شرعي وحكم عليهما بخدمة المجتمع.

وأدين شوي بتحريض المواطنين على الانضمام إلى المظاهرات وحكم عليه بالسجن ثلاثة أسابيع مع وقف التنفيذ.

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