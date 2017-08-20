الشرطة الفنلندية: لم نستجوب المشتبه به الرئيسي بعد

هلسنكي - (د ب أ):

قالت الشرطة الفنلندية اليوم الأحد إنها لم تتمكن من استجواب المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن الذي أودى بحياة شخصين، ويتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا، كما أنها أضافت أنها لم تقم بمزيد من الاعتقالات.

وقال المكتب الوطني للتحقيق في بيان إنه سوف يحاول " إذا أمكن " استجواب المشتبه به طالب اللجوء المغربي، 18 عاما، في وقت لاحق من اليوم.

ومازال المشتبه به في مستشفى توركو الجامعي، عقب أن أصيب أمس الأول الجمعة بعد وقوع الهجمات في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقالت الشرطة إنها قامت باستجواب أربعة مغاربة، وهم قيد الاحتجاز، مضيفة أنهم تعاونوا أثناء الاستجواب.