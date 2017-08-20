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سعفان: إضراب عمال المحلة خسرنا 40 مليون جنيه في 13 يوما

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سعفان: إضراب عمال المحلة خسرنا 40 مليون جنيه في 13 يوما سعفان: إضراب عمال المحلة خسرنا 40 مليون جنيه في 13 يوما

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن خسائر مصانع المحلة التي أضرب عمالها بلغت 40 مليون جنيه خلال 13 يوما.

وأرجع سعفان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، سبب توقف بعض المصانع إلى مبالغة العمال في المطالب، موضحا أن هناك قنوات شرعية للمطالب ولا تهاون مع من يضر بالأقتصاد، لأن توقف الإنتاج يعد ابتزاز للناتج القومي.

وذكر أن  ليست ضد مطالب العمال، لكن لابد أن تكون من خلال قنوات شرعية، مضيفا أن عمال أشرف العمال في العالم ولهم مواقف وطنية كثيرة.

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كان عمال شركة غزل المحلة أعلنوا إضرابهم عن العمل بداية من 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال. 

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التحرير

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