غدًا.. مصر تترأس اجتماعا بالجامعة العربية

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تعقد جامعة الدول العربية، غدًا ولمدة يومين، اجتماعا على مستوى كبار المسئولين بوزارات الشئون الاجتماعية والعدل والشباب العرب، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في عمان بشأن "الإرهاب والتنمية الاجتماعية".

وصرح السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، بأن الهدف من الاجتماع وضع تصور لخطة تنفيذية بخصوص مواجهة الإرهاب، في إطار تطبيق القمة العربية بعمان الذي اعتمد الإعلان العربي حول "دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب"، الصادر عن المؤتمر الذي عقده مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، فبراير الماضي، بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية".

وقال علالي إن الإعلان الذي صدر عن هذا المؤتمر دعا لتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة موضوع البعد الاجتماعي لمكافحة الإرهاب، وتم تشكيل هذه اللجنة بالفعل برئاسة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، واتخذت اللجنة قرارا بعقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين يومي ٢١ و٢٢ أغسطس الجاري، بهدف وضع تصور لخطة تنفيذية بخصوص مواجهة الإرهاب.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتضمن التصور الذي سيخرج من الاجتماع رؤية للتحرك في جميع المجالات، سواء تعلق بالأمر بالتعليم والتربية والشباب والتشريعات والإعلام، وكل الجوانب والمحاور التي تدعم مكافحة الإرهاب في المنطقة.

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من جانبه، ذكر المستشار طارق نبيل النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أنه سيقدم خلال جلسة العمل الأولى للاجتماع عرضا حول الإعلان العربي بشأن "دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب".

وتابع النابلسي: إنه من المقرر أن تشهد الجلسة مداخلات من كبار المسئولين ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى مداخلة من البرلمان العربي، ومنظمة العمل العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مع استعراض التجارب في مجال القضاء على الإرهاب.

ومن المقرر أن يتم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة المقترحة التي سيسفر عنها الاجتماع.