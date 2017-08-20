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وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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بحث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، مع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع الوطني السوداني، والوفد المرافق له الذي يزور حاليا، آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وأجريت لوزير الدفاع الوطني السوداني مراسم استقبال رسمية، واستعرض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء، عمق الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعوب وادي النيل، وأهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لشعوب القارة الإفريقية كافة.

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من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطني السوداني العلاقات الوطيدة مع مصر والروابط الممتدة التي تجمع البلدين، وحرص بلاده على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في المناحي كافة، والعمل على توفير السبل بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيدا بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف داخل القارة الإفريقية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفير السوداني بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم. 

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