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التجارة: 26% زيادة في الصادرات المصرية إلى روسيا

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التجارة: 26% زيادة في الصادرات المصرية إلى روسيا التجارة: 26% زيادة في الصادرات المصرية إلى روسيا

التحرير

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ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 إلى 360 مليون دولار مقارنة بـ286 مليون دولار بارتفاع نسبته 26% بعد التراجع الذي شهدته الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية خلال العامين الماضيين بنسبة تراوحت ما بين 16 و25%.

وشهدت الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة زيادة كبيرة حيث بلغت نحو 303.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة بنحو 236.2 خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 28.6%.

كما شهدت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ارتفاعا، حيث بلغت نسبة الزيادة في العنب 28.8% وفي الفراولة الطازجة بنسبة 43.7%، وفي البطاطس الطازجة بنسبة 159.5% والبصل بنسبة 29.8%  والنباتات الطبية والعطرية بنسبة 24.6%، حيث بلغت 3 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنه بنحو 2.4 مليون دولار خلال عام 2016.

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وأرجع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل هذا التحسن الكبير في حجم الصادرات إلي الجهود الترويجية المكثفة التي قامت بها الوزارة ونجاحها في رفع الحظر المفروض علي الصادرات الزراعية والبطاطس المصرية وتسوية كافة المشكلات التي واجهت المصدرين المصريين.

وأوضح الوزير أن التجارة البينية بين وروسيا تنوعت ما بين صادرات زراعية من خضراوات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية ومنتجات مجمدة ومنتجات غذائية ومفروشات منزلية، بالإضافة إلي المنتجات الصناعية من أجهزة منزلية وصناعات دوائية ومستحضرات تجميل أما الواردات فشملت القمح والزيوت النباتية والحيوانية والفحم والخشب والحديد والصلب.

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