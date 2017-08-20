السيسي يستقبل نظيره الصومالي في أول زيارة له (فيديو)

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، وأجريت له مراسم استقبال رسمية، واستعرض حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وصل فرماجو وبرفقته وفد رفيع المستوى، اليوم، مطار القاهرة الدولي، في أول زيارة رسمية لمصر منذ انتخابه في فبراير الماضي، وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في استقباله.

ومن المقرر أن يجري مع السيسي مباحثات تتعلق بدعم العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

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واستعد مطار القاهرة، لاستقبال الرئيس الصومالي، بفتح سلطات المطار استراحة رئاسة الجمهورية، وأغلقت سلطات أمن المطار ساحات انتظار السيارات، ومشطت فرق المفرقعات الطرق، أمام مبنى الاستراحة، كما انتشرت الخدمات الأمنية في الطرق من وإلى المطار، وتم وضع أعلام جمهورية الصومال على أعمدة التشريفات.