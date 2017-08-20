صراع بين الأوقاف والسلفيين حول ساحات صلاة عيد الأضحى

التحرير

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تتأهب وزارة الأوقاف، خلال الساعات المقبلة، لتنظيم الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد اللأضحى المبارك، أواخر الشهر الجارى.

وفى المقابل تسعى الدعوة السلفية جاهدة إلى تنظيم ساحات خاصة بها للصلاة، لاستضافة مشايخ السلفية فى المحافظات بالمخالفة لقانون تنظيم الخطابة، الأمر الذى يشعل الصراع بين الأوقاف والسلفيين كل عام حول هذه الساحات، وفقا لما جرت عليه العادة.

وحددت الأوقاف 5271 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وتم توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى فى الأماكن التى خصصت للساحات من كل عام، تيسيرا على المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشددت الوزارة على وكلاء المديريات بضرورة القيام بجولات تفقدية لعمل الساحات، والتنبيه على الأئمة بالحضور، فضلا عن تخصيص إمامين لكل ساحة، وعدم السماح باستخدام المنابر فى الترويج لأفكار سياسية أو دعوات للتظاهر، مع الالتزام بنص الخطبة الخاصة بالعيد.

وطالبت الأوقاف من وكلاء المديريات فى حالة صعود غير المصرح لهم بالخطابة فى العيد من أى تيار إسلامى كالسلفيين وغيرهم، بضرورة تفعيل القانون وتحرير محاضر لهم.

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وفى السياق ذاته كشفت مصادر بالدعوة السلفية، أن مشايخ السلفية فى المحافظات كلفت شباب الدعوة بالتحضير للساحات الخاصة بمشايخ الدعوة فى أماكن بعيدة عن عيون مفتشى وزارة الأوقاف.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها ل "التحرير" ، أن الدعوة السلفية تقوم بتجهيز تلك الساحات بالمخالفة لقانون تنظيم الخطابة، دون أى مساءلة قانونية من قبل وكلاء مديريات الوزارة فى المحافظات، رغم علم البعض منهم بتلك الساحات، وبعدم التزامهم على تلك الساحات بتعليمات الوزارة سواء من حيث موضوع الخطبة أو التوقيت.

واضافت المصادر أن أبرز الساحات التي يقيم بها السلفيون خطبة عيد الاضحى ستكون في مناطق محرم بك والعامرية بالإسكندرية كما ستشهد محافظة البحيرة ومطروح عشرات الساحات للسلفيين.

وتابعت: "مشايخ الدعوة السلفية حريصون من كل عام على تنظيم عدد من الساحات لاداء فريضة صلاة العيد، وذلك لاستضافة كبار مشايخ السلفية على تلك الساحات، من أجل التواصل مع شباب الدعوة الذين يحرصون على الصلاة فى تلك الساحات".