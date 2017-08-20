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رئيسة إدارة التسرب التعليمي: استبدال الوجبة المدرسية بـ«الباتيه»

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رئيسة إدارة التسرب التعليمي: استبدال الوجبة المدرسية بـ«الباتيه» رئيسة إدارة التسرب التعليمي: استبدال الوجبة المدرسية بـ«الباتيه»

التحرير

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كشفت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، تفاصيل استبدال الوجبة المدرسية بالباتيه.

وقالت حلاوة سوف يوجد نوعان من الباتيه بالجبنة وسادة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتي الصف السادس الابتدائي بالإضافة إلى باكت حلاوة. 

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وأشارت حلاوة إلى أن طلاب رياض الأطفال سوف يكون لهم فطيرة بالعجوة، مؤكدة أن هذه الوجبات سوف توزع علي المدارس في شهر أكتوبر القادم.

وقالت حلاوة في تصريحات صحفية علي هامش حفل الطلاب المتفوقين، توجد ضوابط موحدة للتغذية المدرسية وكراسة شروط موحدة، بالإضافة إلى أن معايير الجودة في الوجبة ١٠٠٪‏، وقالت أيضا إن التوزيع سيكون يوميا.

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التحرير

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