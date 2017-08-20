إسبانيا تفرج عن الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي بشروط

برلين (دويتشه فيله)

قال محامي الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي، الذي أحتجز في إسبانيا بناء على طلب تركي، إنه تم إطلاق سراح موكله ولكن بشرط أن لا يغادر العاصمة الإسبانية مدريد إلى إشعار آخر. ويتوجب الآن على تركيا تقديم طلب تسليم مبر.

أكد المحامي إلياس أويار وكيل الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي المحتجز في إسبانيا بناء على طلب تركي ولكن بشرط أن لا يغادر أخانلي العاصمة الإسبانية مدريد حتى إشعار آخر.

وكشف المحامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يتعين على أخانلي أن يبقى في العاصمة الإسبانية مدريد بصورة أولية.

وكانت القناة الأولى الألمانية (ARD) قد ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق نقلا عن تصريحات المحامي.

وأضاف أويار لـ (د.ب.أ): "أن أخانلي منهك". مشيرا إلى أن تركيا لديها ألان 40 يوما لتقدم خلالها طلب تسليم في إسبانيا وتبريره، وبعد ذلك سيكون هناك إجراء تسليم في إسبانيا مصحوبا بجلسة استماع.

وكتب اويار على موقع فيسبوك أن "المعركة تستحق الاهتمام".

وكانت وزارة الخارجية الالمانية اعلنت توقيف أخانلي مطالبة مدريد بعدم تسليمه لأنقرة.

وقالت ان هذا الطلب نقلته سفارة المانيا الى السلطات الاسبانية "على مستوى دبلوماسي رفيع".

كذلك، طلبت السلطات الألمانية من الحكومة الإسبانية السماح "بمساعدة قنصلية في أسرع وقت" بعد توقيف الكاتب.

يذكر أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أخانلي، الذي كان يقضي عطلة في غرناطة، بموجب طلب من تركيا أمس السبت.

يشار إلى أن الكاتب يعيش في ألمانيا منذ فراره من تركيا في عام 1991 ويحمل حاليا الجنسية الألمانية فقط.