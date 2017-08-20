أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسبانيا تفرج عن الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي بشروط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسبانيا تفرج عن الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي بشروط

02:40 م الأحد 20 أغسطس 2017

إسبانيا تفرج عن الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي بشروط

الكاتب الألماني دوغان أخانلي

برلين (دويتشه فيله)

قال محامي الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي، الذي أحتجز في إسبانيا بناء على طلب تركي، إنه تم إطلاق سراح موكله ولكن بشرط أن لا يغادر العاصمة الإسبانية مدريد إلى إشعار آخر. ويتوجب الآن على تركيا تقديم طلب تسليم مبر.

أكد المحامي إلياس أويار وكيل الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي المحتجز في إسبانيا بناء على طلب تركي ولكن بشرط أن لا يغادر أخانلي العاصمة الإسبانية مدريد حتى إشعار آخر.

وكشف المحامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يتعين على أخانلي أن يبقى في العاصمة الإسبانية مدريد بصورة أولية.

وكانت القناة الأولى الألمانية (ARD) قد ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق نقلا عن تصريحات المحامي.

وأضاف أويار لـ (د.ب.أ): "أن أخانلي منهك". مشيرا إلى أن تركيا لديها ألان 40 يوما لتقدم خلالها طلب تسليم في إسبانيا وتبريره، وبعد ذلك سيكون هناك إجراء تسليم في إسبانيا مصحوبا بجلسة استماع.

وكتب اويار على موقع فيسبوك أن "المعركة تستحق الاهتمام".

وكانت وزارة الخارجية الالمانية اعلنت توقيف أخانلي مطالبة مدريد بعدم تسليمه لأنقرة.

وقالت ان هذا الطلب نقلته سفارة المانيا الى السلطات الاسبانية "على مستوى دبلوماسي رفيع".

كذلك، طلبت السلطات الألمانية من الإسبانية السماح "بمساعدة قنصلية في أسرع وقت" بعد توقيف الكاتب.

يذكر أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أخانلي، الذي كان يقضي عطلة في غرناطة، بموجب طلب من تركيا أمس السبت.

يشار إلى أن الكاتب يعيش في ألمانيا منذ فراره من تركيا في عام 1991 ويحمل حاليا الجنسية الألمانية فقط.

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا تكثف تحقيقاتها في الاعتداء الذي تبناه داعش

    أخبار

  • إطلاق سراح الكاتب الألماني دوغان أخانلي تم بشروط

    أخبار

  • والد مغربيين يشتبه بتورطهما في اعتداء بإسبانيا "مصدوم"

    أخبار

  • اقرباء ابني اوكبير في المغرب "صدموا" باعلان تورطهما في هجوم برشلونة

    أخبار

إعلان

277778a356.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

اليوم .. البنوك تُقرض الحكومة 14 مليار جنيه

اليوم .. البنوك تُقرض الحكومة 14 مليار جنيه

مين «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

مين «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا

الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا