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اتحاد ميركل يعزز تفوقه في استطلاع رأي قبل شهر من الانتخابات البرلمانية

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مصراوي Masrawy

اتحاد ميركل يعزز تفوقه في استطلاع رأي قبل شهر من الانتخابات البرلمانية

02:34 م الأحد 20 أغسطس 2017

اتحاد ميركل يعزز تفوقه في استطلاع رأي قبل شهر من الانتخابات البرلمانية

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):عزز الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفوقه في استطلاع رأي حديث قبل نحو شهر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ألمانيا في شهر سبتمبر القادم.وأظهر استطلاع "زونتاجسترند" اتجاه الأحد الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي أسبوعيا لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، ونشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد زيادة تأييد المواطنين لاتحاد ميركل بواقع نقطة مئوية ليصل إلى 39 بالمئة.وفي المقابل ظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند النسبة التي حققها الأسبوع الماضي وهي 24 بالمئة.وظل حزب اليسار الألماني المعارض في المرتبة الثالثة بعد اتحاد ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين بنسبة 9 بالمئة، ولكنه تراجع بواقع نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.وزاد تأييد المواطنين لحزب الخضر بنسبة نقطة مئوية ليبلغ تأييد المواطنين له 8 بالمئة، وظل تأييدهم للحزب الديمقراطي الحر عند النسبة ذاتها وهي 8 بالمئة أيضا، ليبقى الحزبان في المرتبة الرابعة.وفقد حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي وانخفض تأييد المواطنين له إلى 7 بالمئة ليحتل المرتبة الخامسة بين الأحزاب.تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 10 و16 أغسطس الجاري، وشمل بشكل إجمالي 1426 شخصا.وكان السؤال المطروح في الاستطلاع هو: "أي حزب سوف تنتخبه، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم؟".

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