السيسي يجري مباحثات بقصر الاتحادية مع نظيره الصومالي

القاهرة - (مصراوي):

بدأت جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد، بعد ظهر الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتعد زيارة الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، هي الأولى منذ انتخابه رئيسًا للبلاد.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان، خلال اللقاء، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتقديم المساندة في تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال، وكذلك الدعم في المجالات التعليمية والدورات التدريبية والرعاية الصحية في إطار الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

يأتي اللقاء مع الرئيس الصومالي، في أعقاب الجولة الأفريقية التي قام بها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، وشملت أربع دول أفريقية هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، والتي أكدت حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية في جميع المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأجريت للرئيس الصومالي، مراسم استقبال رسمية فور وصوله إلى قصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين الصومالي والمصري.