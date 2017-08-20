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عمال غزل المحلة يفضون إضرابهم.. ويتعهدون: "هنعوض الخسائر"

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مصراوي Masrawy

عمال غزل المحلة يفضون إضرابهم.. ويتعهدون: "هنعوض الخسائر"

02:52 م الأحد 20 أغسطس 2017

عبد الفتاح إبراهيم

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، عن فض عمال شركة غزل المحلة الإضراب عن العمل، وإعادة عجلة الإنتاج للدوران.

وكان عمال غزل المحلة قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ ما يقرب من 14 يومًا للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها ورفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، بالاضافة الي عمل لجنه الترقيات وتسوية المؤهلات.

وأضاف إبراهيم، فى بيان صحفي، الأحد، أن العمال أسندوا للنقابة العامة مهمة التفاوض مع حول مطالبهم المادية مضيفا أن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسئولي الحكومة لحسم هذه المطالب.

من جانبه، أكد عبد العزيز حسنين، أحد العمال بالشركة، إنه بالفعل تم إعادة تشغيل الماكينات بجميع مصانع الشركة بعد وعد الشركة القابضة للغزل بإصدار منشور بتنفيذ مطالبهم بعد إعادة تشغيل المصانع بمرور 24 ساعة من إعادة عجلة الإنتاج.

ولفت حسنين، لمصراوي، إلى أن المفوض العام للشركة ومحمود شحاتة نائب البرلمان عن دائرة المحلة، قاما بعمل جولة داخل المصنع لتشجيع العمال على العمل والتأكيد على تنفيذ مطالبهم بشكل تدريجي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكون تعويض للخسائر التي وقعت في الفترة الماضية بالعمل وقت إضافي.

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