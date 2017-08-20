​"مصر للطيران" تنقل ٨٧٧٠ حاجًا إلى السعودية اليوم وغدًا​ على متن ٣٥ رحلة

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، ٣٥ رحلة جوية اليوم وغدًا، لنقل ٨٧٧٠ حاجا من مطارات الجمهورية المختلفة إلى كل من جدة والمدينة المنورة .. صرح بذلك مصدر مسئول بالشركة.

وقال المصدر، إن الشركة تسير اليوم الأحد، ١٦ رحلة بواقع ١١ رحلة إلى جدة، و٥ رحلات إلى المدينة المنورة، تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي، لنقل ٤١٣٠ حاجا من حجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء، وقرعة تنازلات التوحيد، وتضامن المؤسسة والقليوبية والاسكندرية والقاهرة وتضامن المركزية وترانزيت لندن وباريس وكانو وبودابست وبروكسل وابوجا وتورنتو ودار السلام وفرانكفورت وميونيخ وبرلين وحج افراد وعدد كبير من حجاج شركات السياحة وعمل.

وأضاف المصدر: "تقوم الشركة غدًا الاثنين بتسيير ١٩ رحلة، لنقل ٤٦٤٠ حاجا، بواقع ١٥رحلة إلى جدة تقلع ٧ منها من مطار القاهرة الدولي، و٧ أخرى من مطار الأقصر الدولي، بالإضافة إلى رحلة عمل من مطار شرم الشيخ، وذلك لنقل ٣٦٧٠ حاجا من حجاج قرعة الجيزة والأقصر وسوهاج، وقنا وتضامن الأقصر وقنا وسوهاج وشمال سيناء، وبعثة وزارة الصحة وحج سياحى وأفراد، وترانزيت لندن وباريس وميلانو وكوبنهاجن، بينما تقلع ٤ رحلات من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، لنقل ٩٧٠ حاجا من حجاج قرعة الإسماعيلية وتنازلات حج أجانب، وترانزيت لندن، وابيدچان، وأبوچا، وتونس، وروما، وميلانو، ولاجوس.