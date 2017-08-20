اليوم.. "عبد العال" يلتقي عبد المحسن سلامة لبحث قانوني "طابع الدمغة والنقابة"

كتب- أحمد علي:

يستقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأحد، بمقر المجلس، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان، خلال الاجتماع، مشروع قانون طابع الدمغة ومشروع قانون النقابة، تمهيدًا لعرضهما على البرلمان في دور الانعقاد الجديد.

يشار إلى أن مجلس النواب، أقر خلال دور الانعقاد الماضي، مجموعةً من القوانين المتعلقة بالإعلام، منها: "الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون نقابة الإعلاميين".