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بالفيديو- لا تلقي قشر الليمون بعد اليوم.. إليك استخدامات لن تتخيلها

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مصراوي Masrawy

- لا تلقي قشر الليمون بعد اليوم.. إليك استخدامات لن تتخيلها

02:47 م الأحد 20 أغسطس 2017

بالفيديو- لا تلقي قشر الليمون بعد اليوم.. إليك استخدامات لن تتخيلها

لا-تلقي-قشر-الليمون

كتبت- ميرا ماهر:

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد للجسم، وذلك عند تناوله كعصير أو إضافته لبعض الأطعمة، لكن غالباً ما نلقي قشره دون العلم بالاستخدامات المتعددة له.

انتشر على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالسيدات والمطبخ لسيدة تقدم بعض النصائح للمتابعين، عن كيفية استخدام قشر الليمون في العديد من الأغراض. منها تنظيف الأواني الألمونيوم وتلميع السيراميك، كما يمكنك صنع المعطر الخاص بك.

ذكرت مقدمة الفيديو أنه لا يجب إلقاء قشر الليمون بعد استخدامه، حيث يتم جمعة في الفريزر لحين توفر كمية مناسبة، ومن ثم يتم سلق قشر الليمون في الماء مع إضافة القليل من الفانيليا.

يضاف البيكينج بودر إلى قشر الليمون بعد ضربه في الخلاط، ليتكون مزيج أبيض يستخدم في تلميع السيراميك والأواني الألمونيوم. هذا المزيج يجب حفظه في الثلاجة.

بينما يستخدم الماء المصفى كمعطر للهواء بعد تعبئته في زجاجة فارغة.

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مصراوي Masrawy

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