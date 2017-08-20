فتح مجزرين بالمجان أول أيام عيد الأضحى بمركز الحامول في كفر الشيخ
فتح مجزرين بالمجان أول أيام عيد الأضحى بمركز الحامول في كفر الشيخ
02:36 م الأحد 20 أغسطس 2017
أرشيفية
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الأحد، فتح مجزري الحامول وأبو سكين، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكذا في أيام التشريق، أمام الجمهور، لذبح الأضاحي بالمجان، وذلك ضمن استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول لعيد الأضحى.
وأكدت رئيس مركز ومدينة الحامول، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات، ومقرها الرئيسي ديوان عام الوحدة المحلية، وتتكون من جميع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحامول، لرصد شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، خلال أيام عيد الأضحى، وفق توجيهات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.
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