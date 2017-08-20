الداخلية: إصابة ضابط وسائقه بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بدمياط 02:45 م الأحد 20 أغسطس 2017

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:اصيب ضابط وسائقه بعد تعرضها لإطلاق نار من مجهولين يستقلون دراجة بخارية أمام منزل الضابط بدائرة قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة .وأوضح مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه أثناء توجه أحد ضباط قوة تأمين الطرق بإدارة قوات أمن دمياط لمقر عمله صباح اليوم، تلاحظ له تواجد شخصين أمام منزله الكائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، يستقل أحدهما دراجة بخارية، وقاما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فقام الضابط بمبادلتهما إطلاق النيران مما أجبرهما على الفرار.وقال في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا التبادل أسفر عن إصابة الضابط بجروح سطحية وسائقه بطلق ناري بالفخذ، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.وأضاف أن الأجهزة الأمنية قوم حالياً بتتبع الجناة لضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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