في قضية "مقتل ميادة أشرف".. حضر القضاة وغاب المحامون 02:38 م الأحد 20 أغسطس 2017

المستشار محمد شيرين فهمي

كتب- أحمد أبوالنجا:قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف"، لجلسة 29 أغسطس.وجاء قررا التأجيل، لتعذر انعقاد الجلسة لتغيب عددًا من المحاميين، والتنبيه على الشهود الحاضرين بالحضور بالجلسة.واثبتت المحكمة في مستهل الجلسة أنها حضرت منذ الصباح الباكر، في مواعيد انعقاد الجلسات، وفقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وتبين عدم حضور أعضاء الدفاع بقضية عين شمس، وعدم حضور المدعي بالحق المدني، الأمر الذي يتعذر معه نظر الدعوى، حتى الساعة الثانية بعد الظهر.وأشارت المحكمة إلى أنه أمر تكرر من أعضاء هيئة الدفاع على مدار الجلسات السابقة، بقصد عرقلة الفصل في الدعوى، لذلك قررت المحكمة التأجيل لتعذر انعقاد الجلسة، بسبب تغيب أعضاء هيئة الدفاع مع المتهمين 9 و11 و 12 و 14 و 16 و 18 و 19 و 33 و 34 و 38 و 39 و 48 .وأمرت المحكمة بإحالة المحاميين المتغيبين لمجلس تأديب المحاميين، وهم :"نبوي إبراهيم وائل البنا، وأشرف السيد، ومحمد أحمد، ومحمد المنتصر الزيات، وأحمد مجاهد، وعصام سليم، وممدوح محمود، لإخلالهم بالسلوك المهني الذي يفرضه قانون المحاماة، وتقاليدها، ونكوصهم عن الدفاع عن موكليهم، وعدم حضور جلسة اليوم دون عذر مقبول، ودون أن يُعينوا من يقوم مكانهم.تعود القضية إلى شهر مارس 2014 حيث أسفرت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن في منطقة الألف مسكن بعين شمس عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الصحفية ميادة أشرف. واتهمت وزارة الداخلية الإخوان باستهداف الصحفية.وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 48 متهما -منهم 35 متهما محبوسين- إلى المحاكمة الجنائية لتورطهم في قتل الأشخاص الثلاثة بعين شمس.ووجهت النيابة للمتهمين تهم "تولي قيادة جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل العمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة"

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