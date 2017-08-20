طبيب المنتخب يوضح موقف «كوكا» من المشاركة أمام أوغندا

التحرير

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نفى محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول، ما تردد عن استبعاد أحمد حسن "كوكا" لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، من لقاء أوغندا المقرر إقامته يوم 31 أغسطس الجاري في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

وقال «أبو العلا»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كوكا سليم تمامًا وجاهز للمشاركة في لقائي المنتخب أمام أوغندا، لكنه لن يستطيع المشاركة في لقاء براجا أمام أفيس المقرر إقامته اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

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وقام المدير الفني لبراجا باستبعاد "كوكا" بسبب إصابته بجرح في الرأس تعرض له خلال مباراة فريقه أمام هافنار الأيسلندي، التي أُقيمت الخميس الماضي ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.