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تعاني من الرطوبة.. 5 أمور للتخلص من تواجدها في منزلك

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مصراوي Masrawy

تعاني من الرطوبة.. 5 أمور للتخلص من تواجدها في منزلك

02:24 م الأحد 20 أغسطس 2017

تعاني من الرطوبة.. 5 أمور للتخلص من تواجدها في منزلك

تعاني من الرطوبة.. 5 أمور للتخلص من تواجدها في منز

كتبت- هاجر حاتم:

مع ارتفاع درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيًا، التي تخلق جو غير صحي في المنزل، وقد تتسبب في سرعة فساد الاطعمة، وكثرة التعرق، وتكون العطن في الكثير من المناطق بالمنزل، بالإضافة إلى تضاعف الإحساس بالحرارة.

لهذا إليك 5 أمور تساعدك على التخلص من الرطوبة، وفقًا لما ذكره موقع criticalcactus.

- التهوية الجيدة أثناء الطبخ، حتى يمكن للبخار الناتج عن طهي الطعام أن يخرج، كما يفضل تشغيل المرواح و "الشفاطات" حتى بعد انتهائك من الطهي، للسماح بأي روائح عالقة بالزوال.

- وضع النباتات خارج الغرف، لأنها قد تؤثر على نسبة رطوبة الغرفة، خاصًة في الليل، عندما يتنفس النبات الأكسجين مثل الإنسان.

- إزالة الأتربة باستمرار تحد من الرطوبة تدريجيًا، لهذا احرص على تنظيف البيت بشكل يومي.

- تنظيف فلاتر "المكيفات" لأنها تحتفظ بداخلها بقايا وأوساخ وأتربة، عند تشغل التكييف تقوم بنشرها في المنزل مرة أخرى.

- وضع "الفرش" والأغطية في الشمس بصفة مستمرة، وتهوية المراتب.

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