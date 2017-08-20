أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بـ30.8 مليون دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بـ30.8 مليون دولار

02:27 م الأحد 20 أغسطس 2017

السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بـ30.8 مليون دولار

السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان

القاهرة - (مصراوي):

صرح السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأربعة أشهر "من إبريل وحتى يوليو 2017" بواقع 7.7 مليون دولاراً شهرياً.

وأكد السفير قطان في بيان له اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: اجتماع ثلاثي حول القضية الفلسطينية ومعارك عنيفة في عين

    أخبار

  • ننشر نص "بيان القاهرة" عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين

    أخبار

  • وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن: يجب احترام الوضع التاريخي للأقصى

    أخبار

  • قطر قلقة على سلامة مواطنيها في السعودية خلال الحج

    أخبار

إعلان

1e78f55055.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة