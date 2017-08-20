السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بـ30.8 مليون دولار

القاهرة - (مصراوي):

صرح السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأربعة أشهر "من إبريل وحتى يوليو 2017" بواقع 7.7 مليون دولاراً شهرياً.

وأكد السفير قطان في بيان له اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.