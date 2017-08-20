أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جرحى بعد سقوط قذيفة بالقرب من مدخل معرض دمشق الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جرحى بعد سقوط قذيفة بالقرب من مدخل معرض دمشق الدولي

02:24 م الأحد 20 أغسطس 2017

جرحى بعد سقوط قذيفة بالقرب من مدخل معرض دمشق الدولي

أرشيفية

(أ ف ب):

سقطت قذيفة، الأحد، قرب مدخل معرض دمشق الدولي الذي فتح أبوابه هذا الأسبوع بعد غياب دام خمس سنوات، ما أسفر عن سقوط جرحى، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري.

وأعلن التلفزيون الرسمي عن "سقوط قذيفة بالقرب من مدخل مدينة المعارض ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين،" دون اعطاء تفاصيل عن عدد المصابين ومصدر إطلاق النيران.

وروى اياد جابر وهو سوري في التاسعة والثلاثين من العمر يعمل في جناح للنسيج "كنا نستعد لاستقبال الزوار وسمعت انفجارا (...) ثم رأيت دخانا عند مدخل المعرض".

ويقام المعرض الذي سيستمر عشرة ايام، على مساحة تبلغ 74 الف متر مربع في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي عند اطراف الغوطة الشرقية.

وقد افتتح الخميس بعد انقطاع دام خمس سنوات نتيجة النزاع. وتهدف السلطات السورية الى استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلاله لانعاش الحياة الاقتصادية في البلاد.

وتشارك في المعرض 23 دولة حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، فضلا عن شركات تحضر بصفة خاصة من 20 دولة اخرى كانت بعضها قطعت علاقاتها بدمشق مثل المانيا وفرنسا.

هذا المحتوى من

8ce811bc28.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • معرض دمشق الدولي.. حلفاء سوريا في المقدمة وحضور متواضع للشركات الغربية

    أخبار

إعلان

c31a809a6b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة