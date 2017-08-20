جرحى بعد سقوط قذيفة بالقرب من مدخل معرض دمشق الدولي

(أ ف ب):

سقطت قذيفة، الأحد، قرب مدخل معرض دمشق الدولي الذي فتح أبوابه هذا الأسبوع بعد غياب دام خمس سنوات، ما أسفر عن سقوط جرحى، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري.

وأعلن التلفزيون الرسمي عن "سقوط قذيفة بالقرب من مدخل مدينة المعارض ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين،" دون اعطاء تفاصيل عن عدد المصابين ومصدر إطلاق النيران.

وروى اياد جابر وهو سوري في التاسعة والثلاثين من العمر يعمل في جناح للنسيج "كنا نستعد لاستقبال الزوار وسمعت انفجارا (...) ثم رأيت دخانا عند مدخل المعرض".

ويقام المعرض الذي سيستمر عشرة ايام، على مساحة تبلغ 74 الف متر مربع في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي عند اطراف الغوطة الشرقية.

وقد افتتح الخميس بعد انقطاع دام خمس سنوات نتيجة النزاع. وتهدف السلطات السورية الى استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلاله لانعاش الحياة الاقتصادية في البلاد.

وتشارك في المعرض 23 دولة حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، فضلا عن شركات تحضر بصفة خاصة من 20 دولة اخرى كانت بعضها قطعت علاقاتها بدمشق مثل المانيا وفرنسا.