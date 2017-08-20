التعليم تشارك في احتفالية «مدرسة» بالشيخ زايد لحصولها على الاعتماد الدولي كتبت- ياسمين محمد: شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفال

كتبت- ياسمين محمد:

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفالية المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، لحصولها على الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي من منظمة البكالوريا الدولية، ومواصفات الأيزو (9001) من منظمة (BSI).

وأشاد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وفقًا للبيان الصادر، الأحد، بهذا الحدث المتميز الذي يتمثل في حصول المدرسة على الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) بلاهاي بمملكة هولندا، ومواصفات الأيزو (9001) من منظمة (BSI) بإنجلترا، وذلك في حدثٍ غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وتابع حجازي: "كلنا أمل أن تصل جميع مدارسنا إلى هذا المستوى التعليمي المتميز، ونسعى في هذا الصدد بخطوات حثيثة ومخلصة إلى بلوغ تلك الغاية، ويطيبُ لي أن أُثمن الجهود الصادقة للقائمين على إدارة مؤسسة جرين لاند التعليمية شركاء النجاح، وإسهاماتهم البارزة وتعاونهم الصادق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، لتحقيق تعليم متقدم ومتميز ومعتمد دولياً".

وأكد رئيس قطاع التعليم العام، في نص البيان، حرص الوزارة على أن تخطو بخطى حثيثة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء هذا الوطن بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، كما تسعى بجهودٍ متواصلة ومستمرة لتقديم خدمة تعليمية؛ تُسهم في إحداث تحول تعليمي يرتقي بقدرة أبناء هذا الوطن في المنافسة إقليمياً وعالمياً، ويعزز من قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية، قادرة على التعامل مع النظم المعقدة، والتكنولوجيا المتقدمة، والمنافسة في عالم سريع التغير.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى توفير الوزارة للكوادر الفنية بالمدرسة، وتهيئتهم من خلال إعداد برامج تدريبية مكثفة لهم على نظم تدريس المناهج الدولية، كما تتميز المدرسة بكونها أحد رواد الدمج منذ عام 2015، مؤكدًا حصول المدرسة على الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) بلاهاي، ومواصفات الأيزو (9001) من منظمة (BSI)، وهذا التتويج جاء نتيجة لخطط الجودة، والبرامج التربوية، ووجود هيئة تدريس متميزة تم اختيارها بعناية، لتحقيق أفضل أداء علمي ومعرفي يواكب التطور الحاصل في المؤسسات العالمية المماثلة في الدول المتقدمة وهو الأمر الذي يعكس جودة التعليم في المدرسة، ويسهم بشكل فعال في الارتقاء بأداء الطلاب.

وأوضح حجازي، أنه يأمل من إدارة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاعين الخاص والاستثماري للتوسع في تطبيق هذه التجربة نظرًا لما حققته من نجاح غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وحضر الاحتفالية محمد رأفت، سكرتير عام محافظة الجيزة، والمستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب، وخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وأشرف لبنة، مدير المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.