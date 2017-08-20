"الآثار" تنظم ورشة "جدد حياتك" لطلاب المدارس

كتبت- نسمة فرج:.

يقيم متحف قصر المنيل، ورشة عمل مجانية تحت عنوان "جدد حاجتك"، لطلاب المدارس من سن سبع إلى عشر سنوات، بهدف إعادة تدوير وتجديد المستلزمات الدراسية من العام السابق، بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وفقًا للبيان الصادر، الأحد، أن فكرة إقامة هذه الورشة تقوم على أساس أن كل طفل من المشاركين يقوم بتجديد مستلزماته الدراسية بنفسه مرة أخرى بشكلٍ جميل على أشكال وأنماط الزخارف الإسلامية والمتنوعة الموجودة بالمتحف.

وأشارت صلاح، في نص البيان، إلى أن هذه الورشة تحديدًا تأتي من منطلق تخفيف العبء على الأسر المصرية، وتقليل فائض العام الدراسي الماضي من أدوات، ومستلزمات مدرسية عن طريق إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى للعام الجديد.

ومن جانبه، أكد ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، أن هذه الورشة تؤكد حرص المتاحف المصرية على القيام بدورها المجتمعي والتربوي، مضيفًا أنه من المقرر أن تقام الورشة في العاشرة من صباح يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بدءًا من 21 أغسطس الجاري، على أن تستمر حتى الـ 14 من سبتمبر المقبل، تحت إشراف القسم التعليمي بالمتحف.

وأشار بدوي، إلى أنه من المقرر أن يقوم بتنفيذ الورشة متخصصين في مجال إعادة التدوير.