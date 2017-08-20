بالصور.. محافظ السويس يكرّم مسعف وسائق سلما 35 ألف جنيه في حادث "السخنة"

السويس - حسام الدين أحمد:

كرّم اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، مسعف وسائق سيارة إسعاف في السويس، تقديرًا لأمانتهما وتسليم مبلغ مالي عثرا عليه في متعلقات الركاب، بحادث تصادم أتوبيسين على طريق "السخنة – القطامية".

واستقبل اللواء أحمد حامد، بمكتبه، الدكتور حن درويش، مدير مرفق الإسعاف، والمسعف أسامة إبراهيم، والسائق حسام جمال، التابعين لمرفق إسعاف السويس.

ومنح المحافظ المسعف والسائق، مكافأة مالية وميدالية المحافظة، تكريمًا وتقديرًا لأمانتهما، وتسليم حقيبة بها 35 ألف جنيه وجدوها داخل أحد أتوبيسات الحادث.

وأكد المحافظ أهمية دور الإسعاف الحقيقي في تقديم خدمة طبية سريعة والإسراع في إنقاذ الأرواح على مختلف الطرق والمواقع.

وأشار حامد إلى أهمية عقد دورات تدريبية مستمرة لكل العاملين بمرفق الإسعاف، لصقل خبراتهم الطبية وتقديم خدمة سريعة.

وأكد المحافظ التنسيق مع المستشفيات العامة والخاصة ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لتطوير منظومة الصحة بالسويس، مشيرًا إلى أهمية عمل دراسة سريعة، لتوزيع نقاط ومراكز الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية والمناطق الحيوية.

وكان طريق "السخنة - القطامية"، شهد الجمعة الماضية حادث تصادم أتوبيس يستقله 25 شخصًا من أسرة واحدة، كانوا في طريقهم لقضاء اليوم بأحد الشواطئ الخاصة بالسحنة، بأتوبيس تابع لشركة سياحة يستقله 50 راكبًا بينهم موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، كانوا في طريقهم إلى الغردقة. وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 64 آخرين.