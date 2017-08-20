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مسلحون يمطرون عاملاً بالرصاص في البدرشين

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مصراوي Masrawy

مسلحون يمطرون عاملاً بالرصاص في البدرشين

02:17 م الأحد 20 أغسطس 2017

مسلحون يمطرون عاملاً بالرصاص في البدرشين

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أمطر مسلحون عاملاً بالرصاص بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقلته.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وأخرى بنفس القرية محل إقامته.

وانتقل رجال المعمل الجنائي لمعاينة الجثة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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