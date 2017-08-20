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إخماد حريق بسيارة ودراجة نارية أعلى كوبري قصر النيل ومحور صلاح سالم

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بسيارة ودراجة نارية أعلى كوبري قصر النيل ومحور صلاح سالم

02:11 م الأحد 20 أغسطس 2017

إخماد حريق بسيارة ودراجة نارية أعلى كوبري قصر النيل ومحور صلاح سالم

أرشيفية

كتب- علاء عمران:سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، على حريق بسيارة ملاكي أعلى كوبري قصر النيل، ما أدى الى ظهور كثافات مرورية للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى ميدان الأوبرا.كما تمكنت أيضًا، من إخماد حريق أخرى بدراجة نارية بمحور صلاح سالم.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ودراجة بخارية أعلى كوبري قصر النيل، ومحور صلاح سالم،وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية بالدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران لمحاولة إخماد الحريق.

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