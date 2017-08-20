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متهمان بالتنقيب عن الآثار بالهرم: "اليوم بـ200 جنيه"

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مصراوي Masrawy

متهمان بالتنقيب عن الآثار بالهرم: "اليوم بـ200 جنيه"

02:09 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتب -محمد شعبان:استمع ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، اليوم الأحد، إلى أقوال 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم.وتمكن العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط صاحب معرض موبيليا وشقيقه وعاملين اثنين؛ بتهمة التنقيب عن الآثار بالظهير الصحراوي المتاخم للمنطقة الأثرية.وأقر العاملان باستئجارهما للحفر بمكان ضبطهما مقابل 200 جنيه يوميًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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