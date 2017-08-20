9 فوائد لماء الورد..وهكذا يمكن تصنيعه فى المنزل 11:43 ص الأحد 20 أغسطس 2017

"يزيل المكياج ويشفي الندوب".. 9 فوائد لماء الورد

كتب - هشام عواض:تتعدد فوائد ماء الورد الصحية والجمالية، وتمنح الجسم العناصر الغذائية المهمة من مضادات الأكسدة مثل الفلافينويد، وفيتامينات مثل فيتامين A,E,B3, D ، ولهذا يعتبر مكون رئيسي في العديد من الخلطات والوصفات الطبية لمزاياه العلاجية وخاصة في مكافحة الجراثيم والالتهابات.ولماء الورد فوائد جمالية للبشرة، ويمنحها رونق ونضارة، وذكر موقع "stylecraze"، عدة فوائد لماء الورد خاصة بالبشرة.- يساعد على تقليل فرص الإصابة بحبوب الشباب والالتهابات الجلدية.- يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.- يطهر ويعقم البشرة، وذلك بمسح الوجه بماء الورد بإزالة بقايا المكياج والبقع العالقة على الوجه.- يساعد على الشفاء من الندوب بشكل سريع وكذلك يساعد على سرعة التئام الجروح.- يرطب الجلد ويلطفه في الأيام الحارة.- يعتبر مضاد للبكتيريا، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية خلايا الجلد وتجديد الأنسجة.- يعالج التهابات فروة الرأس ويكافح قشرة الشعر التي تسببها الاتهابات الفطرية.- كما يمنح للبشرة الشباب وينشطها ويحد من شيخوختها والتجاعيد والخطوط الدقيقة فيها.ويمكنك صنع ماء الورد في المنزل بشكل سريع وبسيط، بحسب موقع "wikihow"، وذلك عن طريق 3 بتلات ورود ثم تدق في الهون حتى تتحول لعصارة سائلة، ثم تترك هذه العصارة لعدة ساعات حتى يزداد تركيزها، ثم تضعي عليها 3 بتلات أخرى، ويغطى الخليط ويترك لمدة يوم كامل.ويوضع الخليط في وعاء زجاجي على نار هادئة حتى الغليان، ويرفع ويوضع في زجاجة ثم يعرض للشمس لساعات، ثم بعد ذلك يصبح جاهز للاستخدام، ويجب حفظها في الثلاجة.

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