إطلاق اسم الشهيد "أحمد جبر" على مدرسة بمسقط رأسه في البحيرة 02:07 م الأحد 20 أغسطس 2017

المهندس شريف إسماعيل

البحيرة – أحمد نصرة:أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1743 لسنه 2017، بإطلاق اسم النقيب أحمد جبر عبد الهادي دهميس، الذي استشهد أثناء عمله في حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية – العريش" بمنطقة المثلث بالقنطرة شرق، على مدرسة علقام الابتدائية "ب" بمسقط رأسه، بمركز كوم حمادة.كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1742 لسنه 2017، بإطلاق اسم محمود عبد الحليم الصيرفي، على الشارع المجاور لمنزله بقرية قليشان بمركز إيتاى البارود، لإنجازاته فى مجال التعليم ورغبة الأهالي والوحدة المحلية بالقرية في إطلاق الاسم.

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