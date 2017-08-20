تخصيص 100 مليون جنيه لتجديد مواسير مياه الشرب والصرف بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، تخصيص حوالي 100 مليون لعملية إحلال وتجديد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وقال "مجاهد" فى تصريحات صحفية، إن خطة العام الحاليّ تشمل الصيانة والأعمال الكهروميكانيكية والمدنية، بهدف إحلال وتجديد الشبكات، وتغيير المواسير "الأسبوستس" في جميع الخطوط واستبدالها بأخرى بلاستيكية.

وأضاف: "نهدف للقضاء على كل الأعطال التي كثيرًا ما تنتج عن تهالك المواسير، وتوفير كوب مياه نظيف، والحفاظ على صحة المواطنين"