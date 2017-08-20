أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير البيئة: نتوقع قفزة ملموسة في نوعية مياه النيل والبحيرات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير البيئة: نتوقع قفزة ملموسة في نوعية مياه النيل والبحيرات

02:15 م الأحد 20 أغسطس 2017

وزير البيئة: نتوقع قفزة ملموسة في نوعية مياه النيل والبحيرات

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

كتبت- مادي غيث:

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحفاظ على نهر النيل، وتقديم خدمات الصرف الصحي والصناعي يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من والقطاع الخاص، والتزامًا سلوكياً من الأفراد والمصانع حتى يمكن الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات، متوقعًا أن تكون هناك قفزة ملموسة في نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة، الأحد، نيابةً عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية صوت النيل، بمناسبة الاحتفال بوفاء النيل، بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة.

ونوه "فهمي"، خلال الكلمة التي ألقاها، بدور الوزارت المختلفة في حماية نهر النيل، قائلًا إن " وزارة الإسكان مثلًا تعكف على تنفيذ برنامج طموح لمد خدمة الصرف الصحي إلى القرى الأكثر احتياجًا لتصل من %19 إلى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة العامة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي".

كما نوه "فهمي"، إلى العمل على تنفيذ مشروع جديد مع بنك التعمير الأوروبي لمصرف كوتشنر، نظرًا لآثاره السلبية على نهر النيل، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذي يقدر بحوالي 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه.

وأشار وزير البيئة، إلى سعي الحكومة لحماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة، ويعكف على تنفيذها وزارات "البيئة، والري، والداخلية، والكهرباء، والصناعة، والتموين"، موضحًا أن دور وزارة البيئة يتمثل في المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية، وأن تتفق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها، ووصلت الآن إلى 9 منشآت فقط لم تستكمل خطط توفيق أوضاعها بعد أن كان عددها 21 العام الماضي، وقبلها كان العدد حوالي 102 منشآة في الأعوام السابقة.

كما أشار إلى محطتي (كيما 1 وكيما 2)، مضيفًا إلى أنه تم استلام الأولى وجاري استلام الثانية، فيما تقوم وزارة الإسكان بإضافة محطة ثالثة حتى لا يكون هناك صرف على نهر النيل، مؤكدًا أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد أن مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق منظمة الصحة العالمية.

وتقدم الدكتور خالد فهمي، بالشكر إلى مجلس الوزراء لموافقته على التعديلات الخاصة بنهر النيل في قانون البيئة، والذي يلزم المنشأت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها، وبالتالي يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال البيانات التي ترصدها غرفة العمليات بالوزارة، معربًا عن سعادته بنشاط الجمعية.

وتمنى وزير البيئة، في ختام الكلمة، استمرار نشاط الجمعية نظرًا لكونه يمثل التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص واستمراره يعد ركيزة حقيقية لاستدامة التنمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. رئيس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

    أخبار

  • صحف الأحد تبرز اجتماعات الحكومة وموضوعات الشأن المحلي

    أخبار

  • مسؤول بـ"الري": احتفالية "وفاء النيل" تعبر عن عظمته لدى المصريين

    أخبار

  • وزير البيئة: خطة تنفذها 6 وزارات لحماية النيل والبحيرات من التلوث

    أخبار

إعلان

c94edc7030.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

اليوم .. البنوك تُقرض الحكومة 14 مليار جنيه

اليوم .. البنوك تُقرض الحكومة 14 مليار جنيه

مين «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

مين «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا

الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا