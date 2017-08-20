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وفاة "يمنية" وإصابة شقيقها على متن طائرة قبل هبوطها بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

وفاة "يمنية" وإصابة شقيقها على متن طائرة قبل هبوطها بمطار القاهرة

02:13 م الأحد 20 أغسطس 2017

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:توفت راكبة يمنية، الأحد، على متن الطائرة اليمنية القادمة لمطار القاهرة الدولي، إثر إصابتها بهبوطٍ حاد في الدورة الدموية والتنفسية، فيما أصيب شقيقها، المرافق لها بأزمةٍ قلبية قبل الهبوط.وأعلنت مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، أن الدكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحي، تلقى إخطارًا من برج المراقبة بالمطار يفيد بتلقي إشارة من قائد طائرة الخطوط اليمنية رحلة قم (606)، يطلب تجهيز سيارتين إسعاف بأرض المهبط، لنقل الراكبة المتوفية "مدينة. م. ع"، 38 سنة، إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تحليق الطائرة، وطلب طبيب حجر صحي لعلاج شقيق المتوفية "محمد.م.ع" 30 سنة، والمصاب بأزمة قلبية.وأضافت المصادر، أنه تم تجهيز سيارتين إسعاف بأرض المهبط بقيادة محمود غنيم، مشرف الإسعاف، لنقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، تحت إشراف الدكتور إبراهيم حسن، مدير إسعاف القاهرة، وتولى فريق طبي علاج شقيق المتوفية.

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