رقص بيومي فؤاد وزوجة «أوس أوس».. 7 لقطات من حفل زفاف مصطفى خاطر

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احتفل الفنان "مصطفى خاطر"، نجم مسرح مصر، أمس السبت، بحفل زفافه على عروسه "روان"، في فندق "دوسيت" بالتجمع الخامس، وحرص زملاؤه على حضور الحفل، منهم الفنان علي ربيع، وأوس أوس، وحمدي المرغني، وكريم عفيفي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم ماجد المصري وبوسي وبيومي فؤاد وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات بالحفل..

1- فستان العروس

وصف كثير من المواقع الإخبارية فستان العروس بـ"الأسطوري"، نظرًا لتصميمه المميز الذي اتسم بالبساطة والفخامة في نفس الوقت، وهو فستان طويل مزود بذيل وأكمام شفافة مطرزة بالورود، وما أضاف إلى إطلالتها الأناقة تسريحة الشعر المميزة من لمسات مصفف الشعر الشهير عاشور، وكذلك مكياجها البسيط من لمسات خبير التجميل أحمد شوقي.

2- محمد أنور

رغم أنه لم يمر على زفافه سوى أيام قليلة، فإنه الفنان "محمد أنور"، نجم مسرح مصر، قد حرص على حضور حفل زفاف صديقه مصطفى خاطر، بصحبة زوجته التي ارتدت فستانا أسود اللون منقوشا بالورود الملونة.

3- بيومي فؤاد

أشعل الفنان "بيومي فؤاد" حفل زفاف مصطفى خاطر بوصلة رقص مع العروسين، تعبيرًا عن فرحته، مما أثار إعجاب الحاضرين.

4- محمد عبد الرحمن

انتشرت عدة صور من حفل الزفاف لنجم مسرح مصر الفنان "محمد عبد الرحمن"، وأظهرت الصور اندماجه في الرقص الشعبي ومشاركة زملائه له.

5- أوس أوس

حرص الفنان "محمد أسامة" الشهير بـ"أوس أوس" على حضور حفل الزفاف بصحبة زوجته، والتي لفتت الأنظار إليها كثيرًا بعدم ابتسامها في عدة مناسبات سعيدة، وهي نفس الهيئة التي ظهرت بها أمس.

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وعبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، نشر "أوس أوس" مقطع فيديو من الحفل وهو يرقص مع زوجته على أغنية "أحلى حاجة فيكي" للمطرب "محمد حماقي".

6- ياسمين عبد العزيز

الفنانة "ياسمين عبد العزيز" كانت أحد حضور حفل الزفاف، وتألقت بفستان ملون مكشوف الكتفين، مما أظهر لونها البرونزي الذي اكتسبته بعد قضاء إجازة صيفية.

7- بوسي

شاركت المطربة الشعبية بوسي، الفنان محمد حماقي، في إحياء حفل الزفاف، حيث قدمت مجموعة من أغانيها الشعبية الشهيرة، وانضم إلى فرقتها الفنان محمد أنور، حيث قام بدق الدف.