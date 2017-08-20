كونتي يرصد 200 مليون إسترليني لإبرام التعاقدات قبل نهاية «الميركاتو»

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى رغبة أنطونيو كونتي للتعاقد مع 5 لاعبين بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية يوم 31 من الشهر الجاري.

وبدأ تشيلسي الموسم الجديد بصورة باهتة للغاية حيث سقط أمام آرسنال بركلات الترجيح في مسابقة الدرع الخيرية، كما خسر في مستهل حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي بنتيجة 3-2 على ملعب ستامفورد بريدج بالذات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدرب الإيطالي يرغب في التعاقد مع كل من أوكسيليد تشامبرلين وداني درينكوتر إلى جانب ثلاثي ساوثهامبتون فيرجي فان ديك وريان بيرتراند وسيدريك سواريس.

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ويبدو أن أيام تشامبرلين مع آرسنال بات محدودة للغاية، وسيكون من الصفقات المميزة للغاية في تشيلسي في ظل قدرته على اللعب في مركز الجناح، وسيكون من السهل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بثمن لن يتخطى 25 مليون جنيه إسترليني في ظل إنتهاء عقده مع أرسنال الصيف المقبل.

ويستعد تشيلسي أيضًا لزيادة العرض المقدم لضم درينكوتر من صفوف ليستر سيتي، حيث من المنتظر أن تنتعش خزينة البلوز من الصفقة المنتظرة والمتعلقة ببيع مهاجم الفريق دييجو كوستا لصفوف أتليتكو مدريد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب كونتي في التعاقد مع جناحي ساوثهامبتون سواريس وبيرتراند لخلق منافسة مع كل من فيكتور موزيس وماركوس ألونسيو، بينما سيدعم فان ديك كثيرًا خط دفاع تشيلسي للمنافسة بشكل أفضل على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.