الأرقام تدعم ريال مدريد في مستهل حملته للدفاع عن لقب «الليجا»

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يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب الريازور، وتاريخيًا يملك الفريق الملكي إحصائيات جيدة عندما يتعلق الأمر بالجولة الأولى في الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد على مدار 86 موسم من الفوز في المباراة الأولى في الدوري الإسباني 53 مرة وتعرض للخسارة في 14 مباراة فقط وسقط في فخ التعادل في 19 مناسبة.

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والمثير في مباراة اليوم أن آخر خسارة تكبدها ريال مدريد في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني كانت منذ 9 سنوات وأتت تحديدًا على يد ديبوريتفو لاكورونيا الذي يستقبل رجال زين الدين زيدان في تمام الساعة 22:15.

ومنذ ذلك الحين لم يخسر ريال مدريد المباراة الافتتاحية حيث حقق الريال الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات أخرى، ولكن تشير المؤشرات إلى قدرة الريال على بداية الدوري بقوة وذلك بعد فوزه بلقب السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني خلال هذا الشهر على فريقين من حجم مانشستر يونايتد وبرشلونة.