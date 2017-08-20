بعد اختفاء 32 قطعة آثرية.. خطة لتطوير المخازن المتحفية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس طارق ميلاد، مدير الإدارة الهندسية بآثار مصر العليا، بدء تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة مخازن الأقصر المتحفية، وتزويدها بإمكانيات حديثة تراعى قواعد الأمان.

وأوضح "ميلاد" أن وزارة الآثار بدأت خطتها لتطوير ورفع كفاءة المخازن المتحفية منذ 2002، وتم تقسيم الخطة على 4 مراحل في الأقصر، وتضمنت المرحلة الأولى إنشاء 4 مخازن متحفية حديثة في منطقة أبو الجود، والقرنة، والطود، والمعلا.

وأضاف: "أما المرحلة الثانية فتضمنت إنشاء مخزن حديث في منطقة أبو الجود، ليصبح إجمالي عدد مخازن أبو الجود 3 مخازن، منها إثنان جديدان ضمن الخطة والثالث قديم أنشئ في الثمانينيات، بينما شملت المرحلة الثالثة إنشاء مخزنين جديدين في القرنة ليصبح إجمالي المخازن بها 4، منها 3 جدد والرابع قديم أنشئ في الثمانينيات".

وتابع: "وتشمل المرحلة الأخير رفع كفاءة المخازن المتحفية القديمة التي تم إنشاؤها في الثمانينيات وتزويدها بالتجهيزات الإلكترونية اللازمة لزيادة عوامل الأمان بها"، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المخزن المتحفي الواحد تتراوح من 8 إلى 9 ملايين جنيه.

وتأتي المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المخازن المتحفية بعد إعلان الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، اختفاء 32638 قطعة أثرية من المخازن المتحفية، عقب عملية حصر واسعة للمخازن، للوقوف على النواقص، وذلك على مدار السنوات العشر السابقة.