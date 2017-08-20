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بالصور.. ضبط 40 طن ملح "سياحات" فاسد في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 40 طن ملح "سياحات" فاسد في سوهاج

01:53 م الأحد 20 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، اليوم الأحد، 40 طن ملح "سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن بدائرة مركز طهطا.

وقال أحمد فؤاد عمران، مدير إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، إنهم ضبطوا الكمية المشار إليها داخل أحد المخازن، وعليها مخلفات روث وبول فئران، مضيفًا: "عثر بالمكان على مطحنة تستخدم لطحن كميات الملح الخشن، بجانب ماكينة خياطة تستخدم في عمليات الخياطة الخاصة بالعبوات المختلفة".

وأوضح "عمران" أن صاحب المخزن يقوم بطحن الملح وتعبئته في أكياس وأجولة بأسماء شركات كبرى، استعدادًا لبيعها لمحلات البقالة والأسواق.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم لسنة 8389 جنح مركز طهطا لسنة 2017.

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