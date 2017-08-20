سوداني يقتحم شقة سيدة ويسرقها بالإكراه بمنطقة البساتين

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سوداني اقتحم شقة سيدة وقام بتوثيقها بالحبال واستولى على مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بمنطقة البساتين.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي ضباط قسم شرطة البساتين بلاغا، من، أمال موسى، 48 سنة، "سودانية الجنسية" بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص "من أبناء الجالية السودانية" تعرفت عليه عن طريق أحد أقاربها ولا تعلم بياناته يطرق باب شقتها وحال فتحها للباب قام بدفعها داخل الشقة وتوثيقها.

وعقب ذلك استولى المتهم على "4 هواتف محمولة، وجهازي كمبيوتر "لاب توب"، و 400 دولار، و500 جنيه مصري" كرها عنها تحت تهديد سلاح أبيض "سنجة" وفرا هاربًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين ان مُرتكب الواقعة شخص يدعى "ماي مورس"، سوداني الجنسية"،27 سنة، وتنجحت الشرطة في ضبطه عقب استهدافه بعدة أكمنة أمنية بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، وضُبط بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والمسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بسرقتها بالإكراه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.