قبل الشراء تعرف على الفرق بين العطور و"الاسبراي"

كتبت- ميادة وسام:

تتساءل كثير من السيدات عن الفرق بين العطور والاسبراي، وعلى الرغم من استخدام المنتجين بشكل شبه يومي، إلا ان الاختلاف الواضح بداية من السعر وصولا الى التأثير يجعل الاختيار بنهما يتوقف على عدة عوامل.

وذكر موقع Quora أن أهم فرق بين العطر و "الاسبراي" الذي يطلق عليه "bodymist"هو أن الأول يستخدم على الملابس بينما الثاني يوضع على الجسم مباشرةً، بالاضافة الى عدة اختلافات أخرى وهي:

1_ تركيز الزيت والكحول

يعتبر الزيت هو المكون الأساسى للعطور" بالإضافة إلى كمية قليلة من الكحول، أما بخاخ الجسم فيعتبر المكون الأساسى له الكحول مع نسبة بسيطة جدا من الزيت.

2_ طبيعة المكون

العطور طبيعتها سائلة وذلك بسبب اعتمادها فى التكوين على الزيوت، أما "الاسبراي" يكون أقرب إلى الحالة الغازية بسبب اعتماده على الكحول.

3_فترة الاستمرار

تدوم العطور لفترات طويلة تصل لساعات، والأنواع الجيدة منها قد تدوم ليوم كامل، وذلك لأن الزيت لا يتبخر سريعا، بينما "الاسبراي" سرعان ما يتبخر.

4_ السعر

تعد أسعار "العطور" مرتفعة عن بخاخ الجسم بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت وخامتها وتكلفة تركيبها مع بعض الموارد الآخرى، مقارنة بأسعار الكحول