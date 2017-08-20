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مراسم استقبال رسمية لرئيس الصومال بقصر الاتحادية

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مصراوي Masrawy

مراسم استقبال رسمية لرئيس الصومال بقصر الاتحادية

02:07 م الأحد 20 أغسطس 2017

مراسم استقبال رسمية لرئيس الصومال بقصر الاتحادية

كتبت- مادي غيث:

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، نظيره الصومالي محمد عبدلله فرماجو، في قصر الاتحادية، قبل قليل، حيث نظمت له مراسم استقبال رسمية، وعزف النشيد الوطني للبلدين.

ووصل الرئيس الصومالي إلى القاهرة في زيارة رسمية للبلاد هي الأولى منذ انتخابه في فبراير الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوى.

تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين والصومال، ومن المقرر أن يطلع الرئيس الصومالي، السيسي خلال استقباله له على تطورات الأوضاع في بلاده، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

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مصراوي Masrawy

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