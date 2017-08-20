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طوارئ بالمجازر استعداداً لعيد الأضحى.. والزراعة: فتحها بالمجان للأهالي

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مصراوي Masrawy

طوارئ بالمجازر استعداداً لعيد الأضحى.. والزراعة: فتحها بالمجان للأهالي

02:01 م الأحد 20 أغسطس 2017

طوارئ بالمجازر استعداداً لعيد الأضحى.. والزراعة: فتحها بالمجان للأهالي

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر، استعداداً لعيد الأضحى المبارك بمحافظات المختلفة، والتيسير على المواطنين.

وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هيئة الخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى، فضلاً عن التأكد من توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الاختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

وشدد وزير الزراعة، على تكثيف عمليات المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظات المختلفة، كذلك التنسيق المستمر بين مديرية الطب البيطري والجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الذبح خارج المجازر، حرصا ًعلى سلامة المواطنين، والحفاظ على البيئة.

وأشار البنا، إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمر مع المحافظين لتوفير وتيسير الذبح مجانا بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعا للذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والحفاظ على البيئة من التلوث.

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