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اليوم.. رئيس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

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مصراوي Masrawy

اليوم.. رئيس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

02:01 م الأحد 20 أغسطس 2017

اليوم.. رئيس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، الأحد، اجتماعًا لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي، وزير المالية.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا بشأن جامعة زويل، بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وبالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين المعنيين بذلك الملف. ​

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مصراوي Masrawy

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