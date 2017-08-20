اليوم.. التعليم تكرم خريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

كتبت- ياسمين محمد:

يكرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، الأحد، خريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عن العامين الدراسيين (2015/2016) و(2016/2017).

ومن المقرر أن يقام حفل التخرج بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم اﻷسبق، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم.

كما تتضمن قائمة الحضور:"الدكتورة غادة لبيب، مستشارة رئيس الوزراء، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، واللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، والدكتور عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلًا عن الدكتور محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة".