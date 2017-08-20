رئيس الصومال يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

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وصل الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو وبرفقته وفد رفيع المستوى، اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، في أول زيارة رسمية لمصر منذ انتخابه في فبراير الماضي.

وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في استقبال فرماجو، ومن المقرر أن يجري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات في وقت لاحق اليوم تتعلق بدعم العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

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واستعد مطار القاهرة، اليوم، لاستقبال الرئيس الصومالي، إذ فتحت سلطات المطار استراحة رئاسة الجمهورية، وأغلقت سلطات أمن المطار ساحات انتظار السيارات، ومشطت فرق المفرقعات الطرق، أمام مبنى الاستراحة، كما انتشرت الخدمات الأمنية في الطرق من وإلى المطار، وتم وضع أعلام جمهورية الصومال على أعمدة التشريفات.