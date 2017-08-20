ضبط مدير فرع الشركة المصرية بالأقصر لاستيلائه على 12 طن سكر

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تمكنت مباحث التموين بالأقصر، من ضبط 12 طن سكر، تم الاستيلاء عليهم من قبل مدير فرع الشركة المصرية 2000 بمركز ومدينة أرمنت.

كانت قد وردت معلومات للمقدم محمد فاضل رئيس مباحث التموين بالأقصر، تفيد بأنه بقيام لجنة برصد نقص 12 طن سكر غير معبأ بفرع الشركة المصرية 2000 بمركز ومدينة أرمنت، وتبين بالتحريات أن مدير الفرع "م. ر" منحهم لمسئول التعبئة دون إثباتها في الدفاتر، كما أنه تم صرف بونات خصم على هذه الكمية الغير مثبتة.

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تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط مدير الفرع وتقديمه للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.