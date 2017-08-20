أهالي «أبو زهرة» يرفضون طريقة تنفيذ مشروع الصرف.. ومسؤول: هنشوف

التحرير

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اعترض عشرات من أهالي قرية كفر أبو زهرة، التابعة لمركز بنها، محافظة القليوبية، على مد خط الصرف الصحي من المحطة الرئيسية بقرية شبلنجة إليهم.

واعترض الأهالي، عمل الشركة المنفذة، نظرا لتحميلها الصرف الصحي من قرية مجاورة على المحطة الخاصة بقريتهم، ما يؤثر على القدرة الاستيعابية للمحطة.

وقال محمد محمود، أحد الأهالي: "منذ 20 عاما وأهالي القرية يجمعون الأموال لإقامة محطة صرف صحي على نفقتهم الخاصة، ومع قرب انتهاء المشروع فوجئوا أن الشركة المنفذة تريد أن تحمل المحطة الخاصة بهم ناتج الصرف القادم من محطة لقرية مجاورة، رغم أن الطاقة الاستيعابية لمحطتهم تكفي قريتهم بالكاد".

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وذكر رمضان عيسى، أحد السكان: "عند اعتراض الأهالي على المشروع أصرت الشركة على تنفيذ خطتها، وهم سيظلوا متجمهرين اعتراضا على استكمال المشروع، الذي يمثل كارثة لقريتهم، نظرا لعدم قدرة المحطة على استيعاب خطوط أخرى".

من جانبه، قال مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، لـ"التحرير"، إنه سيتواصل مع الجهاز التنفيذي، الجهة صاحبة الاختصاص والتنفيذ، لمعرفة تفاصيل وأسباب المشكلة للعمل على حلها، مضيفا: "هنشوف الموضوع".