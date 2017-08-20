«دعم مصر» يضع ضوابط لمنع القوانين الجدلية

التحرير

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف وضع ضوابط للحد من القوانين الجدلية التي يثيرها بعض النواب في وسائل الاعلام المختلفة دون التقدم بها فعليا للبرلمان.

وتابع حسب الله: «لكل النائب الحرية في التفكير في أي تشريعات يريد أن يسنها، ونحن في ائتلاف دعم مصر لكي نتفادى أزمة فوضى التشريعات الجدلية قررنا أن أي نائب لديه أي مشروع قانون يقدمه للائتلاف، بحيث يساعده المكتب الفني في إعداده، على أن يقدم القانون باسم الائتلاف في حالة أن يكون هذا القانون مفيدا للمجتمع، أما إذا كانت القوانين جدلية ولمجرد الاستهلاك الإعلامي فسنمنع دخوله المجلس».

وشهدت الأشهر الماضية حالة من الجدل في الشارع المصري جراء إعلان بعض النواب عزمهم التقدم بمشروعات قوانين وصفت بالجدلية، مثل إخصاء المتحرش وتوثيق الخطوبة وإعفاء أبناء القادرين من التجنيد.

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وأضاف حسب الله، في تصريحات لـ«التحرير» أن الائتلاف سيعمل خلال دور الانعقاد الثالث على الانتهاء من أكثر من تشريع على رأسها، قوانين «الإدارة المحلية، والتأمين الصحي الشامل، والأحوال الشخصية، وقانون العمل، والإجراءات الجنائية»، إضافة إلى عدد من القوانين التفاعلية والهامة الأخرى، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الأزهر الذي يعده النائب محمد أبو حامد ليس من أولويات الائتلاف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، أن قانون تنظيم الأزهر ليس على أولوياتنا كائتلاف، فنحن نرى أن نترك الأمر للمجلس الأعلى للإرهاب خاصة أن إحدى مهامه تطوير الخطاب الديني ومراجعة هيكلة المؤسسات الدينية، وقد يكون قانون الأزهر مهما لكن لن يصدر من الائتلاف، وفي نفس الوقت نحن نمتلك أجندة تشريعية لها الأولوية حيث تضم عددا من القوانين سبق وتحدثنا عنها أبرزها المحليات.