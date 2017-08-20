حزب الغد يناقش دعم ترشيح «السيسي» لولاية ثانية

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أعلن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، مشاركته فى المؤتمر الثانى للاتحاد العالمى لبيت العائلة المصري الذى سيقام غدا الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر كلٌ من الشيخ على فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، وعبد الحفيظ الرويشد نائب رئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، وأسامة الهوارى الأمين العام للمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، وسعيد الصياد نائب رئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية بغرب الدلتا، والعمدة محمود عباس الشريف المنسق العام للعلاقات الخارجية بالمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، ووديع أبو حجر المنسق العام للمحافظات بالمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، والشيخ كمال شعيب، المنسق العام لأمانات البحيرة بالمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.

وقال رئيس حزب الغد، إن المؤتمر سيناقش دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، ودور الجاليات فى شحذ همم المصريين فى الخارج فى إبراز التحديات والإنجازات التى تمت فى الولاية الأولى، مع الإشارة إلى تصور لما يأمل فيه الشعب المصرى لتحقيقه فى الولاية الثانية، حيث سيتم التواصل مع جهات الاختصاص لوضع كل إنجازات الرئيس فى كتيب لائق.

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وأضاف مصطفى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مكافحة الإرهاب ودور الدولة ودور منظمات المجتمع المدنى والتجمعات الشعبية والجاليات المصرية بالخارج، كما سيناقش أيضا دور الجاليات المصرية بالخارج ودور وزارة الهجرة لتحقيق هذه الأهداف وربط الجاليات بقاعدة بيانات إلكترونيا لسهولة التواصل.

وأوضح رئيس حزب الغد أن المؤتمر سيناقش دور الجاليات فى تنشيط السياحة بالربط المباشر إلكترونيا مع وزارة السياحة والمساهمة فى إعداد برامج سياحية بالاشتراك الفعلى مع وزارة السياحة من خلال ورش عمل بين ممثلى الجاليات والوزارة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش دور الجاليات فى وضع تصور لمشروع «حوافز التحويلات» والذى يستهدف 50 مليار دولار، على أن تتم مناقشة المشروع مع جميع جهات الاختصاص لتفعيله.

